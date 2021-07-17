ATP вводит тестирование привитых от ковида игроков и рекомендует вакцинироваться

ATP отправила игрокам письмо, посвященное вакцинации от коронавируса. «В связи с возросшим количеством штамма «дельта» вируса COVID-19 у вакцинированных лиц без симптомов ATP изменила свои протоколы, которые теперь включают тестирование вакцинированных и невакцинированных лиц.