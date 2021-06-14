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Эрдоган: Позиция Турции по С-400 осталась неизменной

Эрдоган: Позиция Турции по С-400 осталась неизменной

Позиция Турции в отношении зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, приобретенных у России, не претерпела изменений, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-конференции после переговоров в Брюсселе с президентом США Джо Байденом.

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