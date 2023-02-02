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Министр обороны Франции Лекорню призвал не превращать помощь Киеву в рекламную кампанию

Министр обороны Франции Лекорню призвал не превращать помощь Киеву в рекламную кампанию

По данным представителей газеты Le Figaro, глава Министерства вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню в рамках диалога с журналистами выступил с призывом к Евросоюзу о том, чтобы не превращать поставки вооружений Украине в рекламную кампанию.

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