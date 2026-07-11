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Хирро о стычке с Адебайо: «Мой единственный комментарий – без комментариев»

Ранее Шэмс Чарания сообщил, что между бывшими одноклубниками по «Майами» Тайлером Хирро и Бэмом Адебайо произошла стычка на площадке гостиницы в Лас-Вегасе, в результате которой Адебайо ударил Хирро «в область лица».

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