Хирро о стычке с Адебайо: «Мой единственный комментарий – без комментариев»

Ранее Шэмс Чарания сообщил, что между бывшими одноклубниками по «Майами» Тайлером Хирро и Бэмом Адебайо произошла стычка на площадке гостиницы в Лас-Вегасе, в результате которой Адебайо ударил Хирро «в область лица».