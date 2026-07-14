Минобороны: основной удар наносился по Киеву и Южному, атака продолжается Предприятия украинского ВПК, а также портовая инфраструктура стали прио.
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Минобороны: основной удар наносился по Киеву и Южному, атака продолжается Предприятия украинского ВПК, а также портовая инфраструктура стали прио.
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