Конфеты и нижнее белье попали в антирейтинг подарков на 8 марта

Четверть опрошенных россиянок считает сувениры самым неуместным подарком на 8 марта. В антирейтинг также попали нижнее белье, конфеты и парфюм, следует из данных исследования финтех-компании ЮMoney и ритейлера Lamoda.
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