«Стояли и мерзли»: ситуация в популярном кинотеатре возмутила приморцев

В Уссурийске детям, купившим билеты на утренний сеанс фильма, кинотеатр не открыл двери. 15 несовершеннолетних стучались в двери, после чего их отправили домой, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Telegram-канал gorod_vl.
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