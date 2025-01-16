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Царьград

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С заботой о здоровье: В России предложили сократить новогодние "каникулы"

С заботой о здоровье: В России предложили сократить новогодние "каникулы"

Депутат Госдумы Бадма Башанкаев, заботясь о здоровье русских людей, предложил сократить новогодние "каникулы".

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