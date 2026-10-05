В Орловской области возникла серьёзная угроза пожаров

В большинстве районов Орловщины установился 3-й класс пожарной опасности. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Орловской области.
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