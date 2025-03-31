«Америка — наш настоящий враг»: японцы требуют разрыва отношений с США

АндрейБорков

А от кого должна защищаться Япония? Китай на саму Японию не претендует, КНДР тоже Япония на хер не уперлась, Россия территориально на Японию не претендует, в отличии от той же Японии, которая постоянно тявкает про "северные территории". На Японию нападать из соседей ни у кого в планах нет. А вот возрождение японского милитаризма, как и германского в Европе, вот это и есть предпосылки для охерачивания Японии по полной программе, что бы не повторялись события первой половины 20-го века в этом регионе.