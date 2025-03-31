Добрый Мир
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Добрый Мир

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«Америка — наш настоящий враг»: японцы требуют разрыва отношений с США

«Америка — наш настоящий враг»: японцы требуют разрыва отношений с США

© РИА Новости Антон Денисов ИноСМИ | Россия Гегемония США подходит к концу, оставляя союзников в Европе и Азии перед выбором: искать новых покровителей или создавать собственные альянсы, пишет Yahoo News Japan.

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Комментарии
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АндрейБорков
А от кого должна защищаться Япония? Китай на саму Японию не претендует, КНДР тоже Япония на хер не уперлась, Россия территориально на Японию не претендует, в отличии от той же Японии, которая постоянно тявкает про &quot;северные территории&quot;.  На Японию нападать из соседей ни у кого в планах нет. А вот возрождение японского милитаризма, как и германского в Европе, вот это и есть предпосылки для  охерачивания Японии по полной программе, что бы не повторялись события первой половины 20-го века в этом регионе.
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14 час.
Марина Фролова
Какой-то неправдоподобный заголовок. Японцы требуют???? Это те, которые боятся назвать истинного виновника атомной бомбежки??? Которые считают, что их города стирали с лица земли русские??? НЕ ВЕРЮ!!!!
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11 час.
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