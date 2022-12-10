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Чемпион Европы по настольному теннису Лев Кацман: «Не думал о смене гражданства. У меня есть такая возможность, но я хочу играть за Россию»

Чемпион Европы по настольному теннису Лев Кацман рассказал, что не задумывается о смене гражданства, несмотря на отстранение сборной России от международных турниров.

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