На улице Склизкова в Твери ограничат движение транспорта

В Твери на улице Склизкова временно ограничат движение транспорта. В Твери запланированы масштабные ремонтные работы на инженерных сетях, которые повлекут за собой временные изменения в организации дорожного движения.
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