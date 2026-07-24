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На улице Склизкова в Твери ограничат движение транспорта

На улице Склизкова в Твери ограничат движение транспорта

В Твери на улице Склизкова временно ограничат движение транспорта. В Твери запланированы масштабные ремонтные работы на инженерных сетях, которые повлекут за собой временные изменения в организации дорожного движения.

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