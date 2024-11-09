Шел под пулями на выборы: что известно о пенсионере, которым восхитился Путин

Президент РФ Владимир Путин во время заседания дискуссионного клуба «Валдай» рассказал, что во время выборов в стране в марте этого года увидел по телевизору, как в разговоре с журналистом пожилой житель Белгородской области отметил, что является русским человеком.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии