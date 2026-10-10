Депутат Бессараб пояснила график работы 30 декабря

Депутат Госдумы Светлана Бессараб сообщила, что рабочий день 30 декабря не будет сокращенным, потому что 31 декабря не является праздничным днем.
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