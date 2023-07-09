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В поведении Лукашенко увидели тревожный сигнал для России

В поведении Лукашенко увидели тревожный сигнал для России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил на ежегодном празднике "Купалья" или "Александрия собирает друзей".

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Комментарии
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ЧилиИвано
Объясню медленно - место предателя занято - это означает, что слова Ванги сбылись: &quot;братский народ предаст Россию&quot;, поэтому от Батьки Лукашенко не ждите гадости - гадость сделал &quot;зелёный господарь&quot; (зеленский)
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10 час.
ЧилиИвано
Далее знания на все времена объяснил по простому, если сейчас не доходит..... так всё равно можно начать изучать Веды - знания от древних отцов и матерей, лучше позже, чем никогда.
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10 час.
Ч
ЧилиИвано
Опять вы о своих вредных привычках - напоминаю, никаких одурманивающих веществ не употребляю, мяса нет в рационе брамана - а почему так, если интересно - Веды изучайте. Или фильм &quot;Остров&quot; внимательно посмотрите. Должно же вас интересовать что то кроме - еды, сна, секса и оборонять всё это своё достояние. Вот тогда и поймёте.
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10 час.

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