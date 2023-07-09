В поведении Лукашенко увидели тревожный сигнал для России

Далее знания на все времена объяснил по простому, если сейчас не доходит..... так всё равно можно начать изучать Веды - знания от древних отцов и матерей, лучше позже, чем никогда.

Ч

ЧилиИвано

Опять вы о своих вредных привычках - напоминаю, никаких одурманивающих веществ не употребляю, мяса нет в рационе брамана - а почему так, если интересно - Веды изучайте. Или фильм "Остров" внимательно посмотрите. Должно же вас интересовать что то кроме - еды, сна, секса и оборонять всё это своё достояние. Вот тогда и поймёте.