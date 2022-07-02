Ван И примет участие во встрече глав МИД G20, посетит четыре страны ЮВА

Пекин, 1 июля /Синьхуа/ -- Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь сегодня объявил, что член Госсовета КНР, министр иностранных дел Ван И в период с 3 по 14 июля посетит Мьянму, где будет председательствовать на 7-м заседании министров иностранных дел по сотрудничеству в бассейне Ланьцанцзян-Меконг, по приглашению примет участие во встрече глав МИД "Группы 20" /G20/ в Индонезии, совершит официальные визиты в Таиланд, Филиппины, Индонезию и Малайзию, будет присутствовать в качестве председателя на 2-м заседании Китайско-индонезийского механизма диалога и сотрудничества высокого уровня, а также в городе Наньнин /Гуанси-Чжуанский автономный район, Южный Китай/ проведет 14-е заседание Китайско-вьетнамской руководящей комиссии по двустороннему сотрудничеству и 6-е заседание Китайско-камбоджийского межправительственного координационного комитета.