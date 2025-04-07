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Царьград

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Задымление в метро: станция «Крылатское» временно закрыта для пассажиров

Задымление в метро: станция «Крылатское» временно закрыта для пассажиров

В Москве приостановлено движение поездов на станции «Крылатское» Арбатско-Покровской линии. Поезда следуют без остановки из-за задымления на участке метро, сообщает департамент транспорта.

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