Словакия устала от поддержки Украины

Эксперты оценили последствия выборов в Словакии для России и Запада @ MARTIN DIVISEK/EPA/ТАСС Tекст: Евгений Поздняков Партия «Направление – социальная демократия» одержала победу на парламентских выборах в Словакии.
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