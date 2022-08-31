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Сотрудники МВД по Республике Калмыкия и общественники организовали детям из ДНР и ЛНР обзорную экскурсию по достопримечательностям Элисты

Сотрудники МВД по Республике Калмыкия и общественники организовали детям из ДНР и ЛНР обзорную экскурсию по достопримечательностям Элисты

В рамках Всероссийской акции «Каникулы с Общественным советом» сотрудники Отдела ОДУУПиПДН МВД по Республике Калмыкия, совместно с представителями Общественного совета при МВД по Республике Калмыкия организовали познавательную экскурсию для детей и родителей, прибывших в наш регион из Донецкой и Луганской республик.

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