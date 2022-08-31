Сотрудники МВД по Республике Калмыкия и общественники организовали детям из ДНР и ЛНР обзорную экскурсию по достопримечательностям Элисты

В рамках Всероссийской акции «Каникулы с Общественным советом» сотрудники Отдела ОДУУПиПДН МВД по Республике Калмыкия, совместно с представителями Общественного совета при МВД по Республике Калмыкия организовали познавательную экскурсию для детей и родителей, прибывших в наш регион из Донецкой и Луганской республик.
Популярные статьи
- В Белоруссии команды конкурса Армейских международных игр «Стальная магистраль» обменялись подарками
- В Краснодарском крае перед судом предстанет аграрий, обвиняемый в незаконной рубке леса
- Штурмовые отряды Воздушно-десантных войск освободили от подразделений ВСУ населенный пункт Благодатное в Николаевской области, который до 2017 года назывался Комсомольское
Свежие комментарии