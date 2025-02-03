В Курскую область поступило более 6,5 миллиардов рублей на жилищные сертификаты

<p style="text-align:justify"><strong>Расходным обязательством от 31 января 2025 году в Курскую область поступили дополнительные объемы финансирования жилищных сертификатов на общую сумму 6 миллиардов 602 миллиона 236,4 тысячи рублей.
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