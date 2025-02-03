KurskTV.Ru
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

KurskTV.Ru

4 подписчика

В Курскую область поступило более 6,5 миллиардов рублей на жилищные сертификаты

<p style="text-align:justify"><strong>Расходным обязательством от 31 января 2025 году в Курскую область поступили дополнительные объемы финансирования жилищных сертификатов на общую сумму 6 миллиардов 602 миллиона 236,4 тысячи рублей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх