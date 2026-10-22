С начала года выдано более 7,8 миллиона Пушкинских карт.Юные жители полуострова оформили более 120 тысяч Пушкинских карт, на билеты потрачено 98 миллионов рублей, из них более 35 миллионов — на кино.
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