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Тренер Семин заявил, что матч с Украиной не прошел бесследно для Романцева

Тренер Семин заявил, что матч с Украиной не прошел бесследно для Романцева

Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в интервью "Спорт-Экспрессу" предположил, что неудача в отборочном матче чемпионата Европы - 2000 не прошла для экс-наставника сборной России Олега Романцева бесследно.

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