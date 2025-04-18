Почему 20 апреля может стать исторической датой? Раскрыты детали парижских переговоров Политолог Сергей Марков заявил о возможности введения…Сообщение «Перемирие на Пасху»: Эксперт назвал условия России для остановки боевых действий появились сначала на Ежедневные новости.
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