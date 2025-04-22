Мошенники массово разводят школьников, продавая им фейковые ответы на ЕГЭ и ОГЭ. 😳😳😳 Скамеры создали более 100 сайтов и десятки закрытых Telegram-каналов.
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Мошенники массово разводят школьников, продавая им фейковые ответы на ЕГЭ и ОГЭ. 😳😳😳 Скамеры создали более 100 сайтов и десятки закрытых Telegram-каналов.