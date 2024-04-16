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Новый хит BYD с двумя моторами за 13,5 тыс. долларов: глава компании лично вручил ключи первым владельцам BYD Yuan UP

Новый хит BYD с двумя моторами за 13,5 тыс. долларов: глава компании лично вручил ключи первым владельцам BYD Yuan UP

BYD провела церемонию доставки автомобилей BYD Yuan UP первым владельцам. Президент группы Ван Чуаньфу прибыл на мероприятие, чтобы вручить владельцам Yuan UP ключи, цветы и футбольные мячи Кубка европейских чемпионов с автографами.

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