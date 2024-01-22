Карелия вошла в тройку регионов с самой высокой преступностью

За год у нас в республике было зарегистрировано более 200 преступлений на 10 тысяч жителей. Аналитики «РИА Новости» провели исследование и определили, в каких регионах самая высокая и низкая преступность.
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