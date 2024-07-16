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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Кожевников: «Выйти из ИИХФ – это резать если не по живому, то еще не совсем по мертвому. Когда вернемся на мировую арену, они воспользуются этим – и наших игроков не допустят»

Ранее лига предложила Федерации хоккея России расторгнуть договор о делегировании прав на проведение национальных чемпионатов.

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