Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Комбат заявил, что войска двигаются на Покровск практически непрерывно

Комбат заявил, что войска двигаются на Покровск практически непрерывно

Командир мотострелкового батальона Балтийского флота группировки войск «Центр» с позывным Синус в беседе с корреспондентом «Звезды» Игорем Лапиком заявил, что его батальон находится в движении практически непрерывно.

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