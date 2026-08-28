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Zero Hedge

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Turkey Recruits Trump Insiders For New Washington Lobbying Push

Turkey Recruits Trump Insiders For New Washington Lobbying Push

Turkey Recruits Trump Insiders For New Washington Lobbying Push Via Middle East Eye The Turkish government hired a lobbying firm with close ties to US President Donald Trump earlier this month under a year-long contract worth $2.

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