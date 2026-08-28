Turkey Recruits Trump Insiders For New Washington Lobbying Push Via Middle East Eye The Turkish government hired a lobbying firm with close ties to US President Donald Trump earlier this month under a year-long contract worth $2.
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