❗️⚡️Над Мариуполем перехваты БПЛА над Левобережным районом города на малых и средних высотах. Держаться дальше от окон.
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❗️⚡️Над Мариуполем перехваты БПЛА над Левобережным районом города на малых и средних высотах. Держаться дальше от окон.