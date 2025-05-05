На улице +15, днем до +17, впереди как минимум 3 теплых солнечных дня с переменной облачностью. И снова короткая рабочая неделя 🤝 ⭐️ ГИД ПО СОЧИ.
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На улице +15, днем до +17, впереди как минимум 3 теплых солнечных дня с переменной облачностью. И снова короткая рабочая неделя 🤝 ⭐️ ГИД ПО СОЧИ.