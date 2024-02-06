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Стерва!..

Стерва!..

Он тихонько защелкнул замок.Пошатнулся. Схватился за стенку.Ногу в тапок засунуть не смогИ ударил об угол коленку.

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Комментарии
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Бендер Задунайский
Не цветы дарить надо , а БУКВАРЬ !
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