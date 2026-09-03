Стала известна причина смерти актера из «Обители» Светоносова

Российский актер театра и кино Андрей Светоносов умер в возрасте 67 лет. Его знакомая Ирина в эксклюзивной беседе с aif.
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