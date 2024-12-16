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Минобороны опубликовало кадры освобождения Новоивановки в Курской области

Минобороны опубликовало кадры освобождения Новоивановки в Курской области

Минобороны опубликовало кадры освобождения Новоивановки в Курской области, передает ТАСС. В оборонном ведомстве рассказали, что российские штурмовики вошли в населенный пункт стремительным броском и заняли первые несколько домов.

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