Минобороны опубликовало кадры освобождения Новоивановки в Курской области, передает ТАСС. В оборонном ведомстве рассказали, что российские штурмовики вошли в населенный пункт стремительным броском и заняли первые несколько домов.
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