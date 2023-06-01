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Российские супермаркеты могут «атаковать» продукты из насекомых

Российские супермаркеты могут «атаковать» продукты из насекомых

Эксперты новостного сайта Argumenti.ru, ссылаясь на чиновников Госдумы утверждают, что полки российских супермаркетов могут наполниться товарами из насекомых.

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