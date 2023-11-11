ДОНБАССКИЙ ФРОНТ: ВС РОССИИ ОСВОБОЖДАЮТ ПРИГОРОДНЫЕ ПОСЁЛКИ АВДЕЕВКИ ﻿

Роман КАТЕРИНЧУК Донбасский фронт Новости СВО До закрытия «Авдеевского котла» остаётся меньше 6 километров – только за последние сутки, Южный и Северный фланги стали ближе друг к другу более чем на 1500 метров.
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