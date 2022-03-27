Шон Пенн обещал расплавить свои «Оскары», если на церемонии вручения не выступит Зеленский

Ukrainian President's Office/Keystone Press Agency/globallookpress Голливудский актер Шон Пенн пообещал переплавить свои статуэтки «Оскар», если организаторы премии не позволят президенту Украины Владимиру Зеленскому выступить на церемонии вручения.
Ukrainian President's Office/Keystone Press Agency/globallookpress Голливудский актер Шон Пенн пообещал переплавить свои статуэтки «Оскар», если организаторы премии не позволят президенту Украины Владимиру Зеленскому выступить на церемонии вручения.
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