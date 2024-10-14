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Китай

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Центральное правительство Китая поздравило избранного главу администрации САР Аомэнь

Пекин, 13 октября /Синьхуа/ -- Канцелярия Госсовета КНР по делам Сянгана и Аомэня в воскресенье поздравила Цэнь Хаохуэя с избранием главой администрации Специального административного района /САР/ Аомэнь 6-го созыва подавляющим большинством голосов.

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