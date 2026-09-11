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ТАСС

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Путин: население Европы осознает, что его толкают к войне с Россией

Путин: население Европы осознает, что его толкают к войне с Россией

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сентября. /ТАСС/. Население Европы осознает, что руководители подталкивают страны к войне с Россией, этим объясняются и недавние результаты выборов в Германии.

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