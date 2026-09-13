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FiNE NEWS

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SHAMAN оплатил новый телефон поклоннице после потери старого на концерте

Певец Ярослав Дронов, известный под сценическим именем SHAMAN, оплатил новый телефон молодой поклоннице, которая потеряла свой старый гаджет во время его концерта в Петропавловске-Камчатском.

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