Замглавы МИД РФ: Киев готовил покушение на Путина в июле в Петербурге

Украина планировала покушение на президента России Владимира Путина. Еще одной целью Киев ставил себе министра российского оборонного ведомства Андрея Белоусова, операция планировалась к проведению в июле в Санкт-Петербурге, сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, его цитируют "Ведомости".