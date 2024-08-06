Замглавы МИД РФ: Киев готовил покушение на Путина в июле в Петербурге

Украина планировала покушение на президента России Владимира Путина. Еще одной целью Киев ставил себе министра российского оборонного ведомства Андрея Белоусова, операция планировалась к проведению в июле в Санкт-Петербурге, сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, его цитируют "Ведомости".
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