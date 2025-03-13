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Тысячи нацистов остались в Курской области мертвыми: Карта специальной военной операции на Украине на 13 марта 2025 года и анализ событий в мире

Тысячи нацистов остались в Курской области мертвыми: Карта специальной военной операции на Украине на 13 марта 2025 года и анализ событий в мире

Тысячи нацистов остались в Курской области мертвыми: Карта специальной военной операции на Украине на 13 марта 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваТысячи нацистов остались в Курской области мертвыми — именно такую картину представили в сводке российского Минобороны, рассказав об освобождении сразу пяти населённых пунктов за последние сутки.

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