Тысячи нацистов остались в Курской области мертвыми: Карта специальной военной операции на Украине на 13 марта 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваТысячи нацистов остались в Курской области мертвыми — именно такую картину представили в сводке российского Минобороны, рассказав об освобождении сразу пяти населённых пунктов за последние сутки.