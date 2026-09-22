США расширят военное присутствие в Гренландии

США, Дания и Гренландия подписали на Генеральной Ассамблее ООН соглашение о безопасности острова. Документ позволит Вашингтону расширить там военное присутствие, сообщил корреспондент РИА «Новости» .
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