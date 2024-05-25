Выбор стратегии управления пенсионными накоплениями: варианты и рекомендации Ирэн ОрлонскаяСпециалисты, включая кандидата экономических наук и профессора кафедры общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Марину Седову, утверждают, что пенсионные накопления у лиц, застрахованных по обязательному пенсионному страхованию (ОПС), формировались благодаря обязательным страховым взносам с 2002 по 2014 год.
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