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Первенство Москвы. Андреева, Костылева, Принева, Стрельцова, Гордеева, Тихонова, Лебедева, Лукашова представят короткие программы

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