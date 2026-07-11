Перевод себе более 200 тысяч рублей по СБП может вызвать подозрение у банка

В числе других маркеров, на которые обращают внимание финансовые организации, — снятие денег в течение 24 часов после оформления кредита, смена номера телефона для входа в интернет-банк, а также необычное для клиента поведение: непривычное время суток, нетипичная сумма или местонахождение банкомата.