Для тех, у кого хата с краю. Считать умеете? Сколько от нас до Украины? Я вас огорчу: расстояние до Краснодара не 1000 км, делите напополам.
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Для тех, у кого хата с краю. Считать умеете? Сколько от нас до Украины? Я вас огорчу: расстояние до Краснодара не 1000 км, делите напополам.