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Долг позвал. В Крыму в поликлинике Феодосии спасатель был на приеме у врача, когда загорелась провод

Долг позвал. В Крыму в поликлинике Феодосии спасатель был на приеме у врача, когда загорелась провод

Пожар в здании феодосийской городской поликлиники произошёл вечером в четверг.Огненное происшествие произошло в четверг вечером, седьмого декабря, на первом этаже медицинского центра, который находится на улице Генерала Горбачёва в Феодосии.

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