Долг позвал. В Крыму в поликлинике Феодосии спасатель был на приеме у врача, когда загорелась провод

Пожар в здании феодосийской городской поликлиники произошёл вечером в четверг.Огненное происшествие произошло в четверг вечером, седьмого декабря, на первом этаже медицинского центра, который находится на улице Генерала Горбачёва в Феодосии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии