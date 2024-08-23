Энциклопедия Те...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Энциклопедия Техники

443 подписчика

Почему кроссовки липнут к свежему асфальту и может ли дорога растаять под летним солнцем

Почему кроссовки липнут к свежему асфальту и может ли дорога растаять под летним солнцем

﻿﻿"Вот почему у меня проблемы!" - вы будете в восторге, даже вслух, когда ступите на свежий асфальт. Сезон дорожно-строительных работ в самом разгаре, поэтому лучше быть осторожным: свежий асфальт слишком «липкий».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх