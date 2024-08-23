Почему кроссовки липнут к свежему асфальту и может ли дорога растаять под летним солнцем

"Вот почему у меня проблемы!" - вы будете в восторге, даже вслух, когда ступите на свежий асфальт. Сезон дорожно-строительных работ в самом разгаре, поэтому лучше быть осторожным: свежий асфальт слишком «липкий».
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