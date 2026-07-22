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Без отцовской фамилии и с мужем на 14 лет моложе: как живет единственная дочь Ирины Аллегровой

Без отцовской фамилии и с мужем на 14 лет моложе: как живет единственная дочь Ирины Аллегровой

Единственная дочь Ирины Аллегровой не стала пытаться повторить эстрадный успех матери. Лала Аллегрова предпочла остаться в тени, но именно она стала для певицы главным профессиональным тылом, возглавив ее творческую команду.

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